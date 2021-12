Vede la ex con un altro uomo: 40enne distrugge un bar e poi si spoglia per strada Un uomo di 40 anni è stato denunciato per danneggiamento a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Dopo aver visto la ex con un altro uomo in un bar, ha devastato il locale e ha poi danneggiato l’auto del nuovo compagno della donna.

A cura di Francesco Loiacono

Ha visto la ex fidanzata assieme a un altro uomo e ha dato in escandescenze, distruggendo un bar e danneggiando l'auto del nuovo compagno della donna. La scena di violenza e rabbia è avvenuta ieri, martedì 30 novembre, a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nel pomeriggio il protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni con precedenti, è passato davanti a un bar in viale della Repubblica e ha visto l'ex in compagnia del suo nuovo compagno. A quel punto è entrato nel locale e ha iniziato a distruggere l'arredamento, accanendosi contro sedie e altri oggetti mentre insultava la donna e il suo nuovo fidanzato.

Una donna incinta che ha assistito alla scena si è sentita male

La scenata di rabbia e violenza non è terminata lì: l'uomo è infatti uscito e ha danneggiato l'auto del nuovo fidanzato della sua ex. Nel frattempo alcuni passanti, richiamati dal trambusto e dalle urla, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute tutte le forze dell'ordine: polizia, carabinieri e anche gli agenti della polizia locale, che stando a quanto riporta il quotidiano locale "La Prealpina" hanno trovato il 40enne a petto nudo, ancora in piena esagitazione. A fatica le forze dell'ordine sono riuscite a calmare l'uomo, che è stato poi denunciato a piede libero: dovrà rispondere di danneggiamento. Tra coloro che hanno assistito all'esplosione di rabbia del 40enne c'era anche una donna incinta, che a causa dello choc è dovuta ricorrere alle cure mediche: in via della Repubblica l'Azienda regionale emergenza urgenza ha infatti inviato un'ambulanza, il cui equipaggio ha poi accompagnato la donna in codice verde all'ospedale di Busto.