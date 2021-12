Varese, scomparso Michele Valente di Cardano al Campo: da ieri pomeriggio non si hanno sue notizie Da ieri pomeriggio Michele Valente ha fatto perdere le proprie tracce. Il ragazzo di Cardano al Campo, in provincia di Varese, ha il cellulare staccato e i genitori hanno lanciato l’allarme.

A cura di Simona Buscaglia

Da ieri, domenica 19 novembre, non si hanno più notizie di Michele Valente, un ragazzo residente a Cardano al Campo, in provincia di Varese. A far scattare l'allarme sono stati i genitori, che non sono più riusciti a mettersi in contatto con il figlio, il cui cellulare risulta staccato. Il padre e la madre hanno fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri. Il ragazzo lavora a Gallarate e dalle informazioni condivise dagli amici sui social per ritrovarlo, l'ultima volta è stato visto ieri pomeriggio a Cedrate.

Un altro scomparso in Lombardia

La scomparsa di Michele Valente avviene qualche settimana dopo quella di Luigi Criscuolo, il 60enne pavese, che ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 8 novembre. A preoccupare la figlia e gli investigatori è stato il ritrovamento della sua auto a Calignano, una frazione di Cura Carpignano, nel Pavese. La sua Volkswagen Polo bianca aveva infatti il finestrino rotto e dentro l'abitacolo le forze dell'ordine avevano trovato alcune tracce di sangue. Le ricerche dell'uomo si erano concentrate proprio nelle zone limitrofe al luogo di ritrovamento della macchina, senza risultati. L'uomo era conosciuto da tutti come "Gigi bici" perché in passato aveva gestito un negozio di manutenzione di biciclette. È notizia di oggi però il ritrovamento di un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, proprio nella zona del ritrovamento dell'auto. Se il cadavere appartenga o meno a Luigi Criscuolo si potrà sapere solo nelle prossime ore. Intanto i familiari sono stati chiamati per l'eventuale riconoscimento. Gli investigatori non escludono al momento nessuna pista, nemmeno quella dell'omicidio.