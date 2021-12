A Pavia trovato il cadavere di un 60enne: potrebbe essere Luigi Criscuolo, scomparso a novembre In provincia di Pavia è stato trovato il cadavere di un uomo di 60 anni, potrebbe essere quello di Luigi Criscuolo, conosciuto da tutti come “Gigi bici” scomparso a novembre.

Nelle campagne della frazione Calignano, di Cura Carpignano, in provincia di Pavia, è stato trovato oggi, lunedì 20 dicembre, un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A notare il corpo è stato un passante, che ha visto il cadavere, nascosto tra le foglie. Secondo quanto riportato da Ansa, il luogo in cui è stato ritrovato, ha fatto scattare subito il collegamento con Luigi Criscuolo, il 60enne pavese, conosciuto da tutti come "Gigi bici", scomparso a novembre. I familiari del 60enne sono stati contattati per procedere all'eventuale identificazione del corpo. Solo nelle prossime ore si potrà sapere se il cadavere ritrovato appartiene o meno al 60enne scomparso. Al momento non trapela nessun dettaglio che faccia propendere per una pista piuttosto che un'altra, ma non viene esclusa l'ipotesi di una morte violenta.

La scomparsa di Luigi Criscuolo

Luigi Criscuolo era scomparso un martedì di inizio novembre a Pavia, città in cui il 60enne era residente. L'uomo era uscito di casa e non era più tornato. Proprio in un bosco a Calignano, una frazione di Cura Carpignano, nel Pavese, era stata ritrovata la sua auto, una Volkswagen Polo bianca. A destare preoccupazione era stato il fatto che il finestrino dell’auto fosse rotto e che fossero presenti all'interno dell'abitacolo alcune tracce di sangue. Insieme alle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile c'era sempre la figlia Katia, che aveva dichiarato: "In un modo o nell’altro voglio riportare mio padre a casa. Farò di tutto". L'uomo era conosciuto da tutti come "Gigi bici" perché per anni aveva gestito un negozio di rivendita e manutenzione di biciclette.