Pavia, trovato morto l’operaio 53enne scomparso a Natale Il cadavere trovato oggi vicino a Marcignago, nel Pavese, appartiene all’operaio 53enne Claudio Gallo, scomparso la notte di Natale. L’uomo era uscito per una passeggiata e non era più tornato.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Il cadavere di Claudio Gallo, il muratore di 53 anni scomparso nel Pavese il giorno di Natale, è stato trovato oggi pomeriggio in un'area compresa tra Marcignago e la frazione Divisa. Secondo quanto riportato da Ansa, non sarebbero stati rinvenuti segni sul corpo che facciano pensare ad un'aggressione. L'ipotesi più accreditata al momento, visto che l'uomo soffriva di problemi di salute accertati, è che sia stato colto da un malore, forse provocato dal freddo. Intanto, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire con precisione le cause della morte.

La scomparsa il giorno di Natale

A lanciare l'allarme per la sua scomparsa era stata la sorella del 53enne, che aveva spiegato come il fratello avesse problemi di salute che potevano portarlo in uno stato confusionale. Per questo motivo la famiglia era molto preoccupata quando l'uomo non era più tornato a casa a Marcignago, nel Pavese, il 25 dicembre. Gallo era uscito, secondo quanto riferito ai carabinieri, per la consueta passeggiata in paese, che di solito dura qualche ora. Adesso spetterà alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica che ha portato alla morte del 53enne.

Altro scomparso a Pavia trovato morto: il giallo di Gigi Bici

Il ritrovamento del cadavere di Claudio Gallo avviene poco tempo dopo il rinvenimento di un altro corpo, sempre a Pavia, questa volta di Luigi Criscuolo. Il 60enne, scomparso l'8 novembre, era stato ritrovato morto a Calignano il 20 dicembre. Secondo quanto è emerso dalle prime indagini, l'uomo, conosciuto da tutti con il soprannome di Gigi Bici per il negozio di manutenzione di biciclette che ha gestito per anni, sarebbe stato sequestrato e poi ucciso.