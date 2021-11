Pavia: proseguono le ricerche di Luigi Criscuolo, il 60enne scomparso nel nulla da martedì Non si fermano un attimo le ricerche di Luigi Criscuolo, il 60enne di Pavia, che martedì mattina è uscito di casa e non è più tornato, facendo sparire le sue tracce. La sua auto, una Polo bianca, è stata trovato vicino a un bosco a Calignano nel Pavese. Con le forze dell’ordine intervenute sul posto, e le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, c’è anche la figlia Katia, che ieri ha seguito le operazioni costantemente.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Da martedì a Pavia sono costanti le ricerche di Luigi Criscuolo, 60enne residente in città che martedì è uscito di casa e non è più tornato. In un bosco a Calignano, una frazione di Cura Carpignano, nel Pavese, è stata ritrovata la sua auto, una Volkswagen Polo bianca. A destare preoccupazione è il fatto che il finestrino dell’auto fosse rotto e che fossero presenti all'interno dell'abitacolo anche delle tracce di sangue. Le ricerche al momento si sono concentrate nella zona vicina al ritrovamento dell’auto, con squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che cercano ininterrottamente l’uomo. Vicino a loro anche la figlia Katia, che ha dichiarato: “In un modo o nell’altro voglio riportare mio padre a casa. Farò di tutto”.

La figlia ha seguito le operazioni per tutto il giorno ieri

Katia Criscuolo, la figlia del 60enne che ha fatto perdere completamente le sue tracce, ha seguito personalmente le ricerche ieri. La donna sul ciglio della strada provinciale dove è stata trovata la macchina non abbandona per un secondo gli uomini della protezione civile intervenuti. Alla scomparsa del padre lavorano anche i cani molecolari che sono fondamentali nella ricerca delle persone scomparse per seguire i loro possibili spostamenti. Nell'ultimo periodo il 60enne si muoveva con l'aiuto di due stampelle per via di un intervento chirurgico al ginocchio, ma nell'abitacolo la polizia ne ha trovata una sola. L'auto è stata ritrovata dai carabinieri di Pavia quando la famiglia ne aveva già denunciato la scomparsa alla Questura. Le ricerche, attivate con la Prefettura, sono ancora in corso, nella speranza di trovare presto il 60enne.