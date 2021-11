Pavia, Luigi scompare nel nulla: ritrovata l’auto, al suo interno una macchia di sangue La polizia di Pavia sta cercando un uomo, Luigi Criscuolo, di 60 anni, dato per scomparso da ieri mattina. La sua automobile è stata ritrovata in un boschetto di Calignano di Cura Carpignano, nei pressi di Olona, con un finestrino rotto. All’interno dell’abitacolo, gli inquirenti, che per il momento non escludono alcuna pista, hanno rinvenuto una macchia di sangue.

Si è allontanato da casa a bordo di una Polo bianca ed è scomparso nel nulla. Sono ore di angoscia nel Pavese per un uomo di 60 anni, Luigi Criscuolo, dato per disperso da quasi 24 ore. Il 60enne è stato visto alla guida della sua vettura ma non ha mai fatto ritorno a casa. Impossibile contattarlo, forse perché il cellulare è spento o non l'ha con sé. Immediato l'allarme dato alla polizia che si è messa sulle sue tracce, rinvenendo l'automobile nella tarda serata di ieri in un boschetto vicino a Calignano di Cura Carpignano, nei pressi di Olona.

Ritrovata l'auto del 60enne, al suo interno una macchia di sangue

Gli uomini della Scientifica stanno analizzando la quattro ruote, trovata con un finestrino spaccato. Al suo interno, è stata trovata un piccola macchia di sangue che ulteriori analisi accerteranno se sia di Luigi o meno. Secondo quanto riportato dall'Ansa, nell'ultimo periodo il 60enne si muoveva con l'aiuto di due stampelle per via di un intervento chirurgico al ginocchio, ma nell'abitacolo la polizia ne ha trovata una sola. I famigliari e gli amici non lo sentono da ieri mattina, quando dopo essersi allontanato da casa è stato raggiunto da una prima telefonata che ha suonato a vuoto. Alla seconda, invece, il suo cellulare risultava spento. È stato questo il dettaglio che ha indotto i famigliari ad avvisare la polizia. Al momento, purtroppo, le ricerche non hanno dato esiti e gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Si cerca il giocatore del Legnano Sebastiano Bianchi

Si sono interrotte ieri sera le ricerche di Sebastiano Bianchi nel Lago Maggiore. Il 29enne, giocatore di pallacanestro della Legnano Basket Knights, è scomparso dalla sera di lunedì 8 novembre quando è uscito di casa senza avvisare i genitori e senza lasciare alcun biglietto. La sua auto è stata ritrovata nei pressi del lungolago di Verbania in un punto in cui non è possibile prendere un traghetto. I carabinieri stanno indagando con l'aiuto di amici e famigliari ma per il momento di Sebastiano non c'è traccia.