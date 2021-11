Varese, avevano rapinato violentemente una 83enne: arrestati due pregiudicati Avevano rapinato una donna di 83 anni nel Varesotto, procurandole fratture al collo e alle braccia. Per questo motivo, due pregiudicati di 46 e 50 anni, sono stati arrestati dopo le indagini svolte dai carabinieri. L’anziana stava tornando dal volontariato in chiesa quando è stata avvicinata dai due malviventi in motorino.

A cura di Simona Buscaglia

Una donna di 83 anni è stata rapinata con violenza a Jerago con Orago, nel Varesotto. L’anziana stava sistemando l’interno di una chiesa come volontaria quando è stata sorpresa alle spalle da due uomini a bordo di un motorino. I due malviventi l’hanno strattonata per rubarle la borsa, facendola cadere violentemente a terra. L’83enne è stata soccorsa dai medici e paramedici del 118, che l’hanno trasportata in ospedale con fratture al collo e alle braccia e l’hanno poi dimessa con una prognosi di un mese per le lesioni riportate durante la rapina.

Arrestati per la rapina due pregiudicati

Il fatto è accaduto il 16 settembre e i carabinieri si sono messi subito sulle tracce dei due malviventi. Grazie alle indagini tecniche, i militari sono arrivati a identificare gli autori della rapina. Si tratta di due uomini di 46 e 50 anni, raggiunti oggi da una custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Anziana uccisa durante una rapina

È una notizia di qualche giorno fa, quella che riguarda una 90enne uccisa a Milano durante una rapina in casa sua. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, la donna potrebbe essere stata colpita anche da un coltello e non solo da un ferro da stilo, ritenuto l'arma che avrebbe provocato la lesione più importante. Sulle cause della morte invece bisognerà attendere l’autopsia prevista per oggi sul corpo della donna. Resta ancora da capire perché i due presunti killer abbiano usato tale violenza durante la rapina. L'anziana viveva infatti da sola nella sua casa in via Ponte Seveso a Milano e faceva fatica ormai anche a vedere a causa dell'età. Per gli agenti della Omicidi si trattava di un colpo "facile" che non giustificherebbe l'accanimento: al massimo la donna avrebbe potuto reagire ai due urlando.