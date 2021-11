Vanno a comprare dei fiori in un vivaio e vengono prese a fucilate dai cacciatori: ferite due donne Incidente a Carpenedolo, in provincia di Brescia: due donne di 44 e 57 anni, che stavano comprando dei fiori in un vivaio, sono state ferite per sbaglio da due cacciatori.

A cura di Francesco Loiacono

Stavano acquistando fiori e piante in un vivaio quando due cacciatori le hanno ferite per sbaglio a colpi di fucile. L'incredibile vicenda, che solo per un caso fortuito non è finita in tragedia, è accaduta a Carpenedolo, in provincia di Brescia, nella mattinata di ieri, lunedì 15 novembre. Le due ignare vittime dei cacciatori, due signore di 44 e 57 anni, ieri mattina si trovavano nel vivaio Ferrari in via delle Tezze. L'incidente è accaduto poco prima delle 10, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Sull'esatta dinamica dell'accaduto stano indagando i carabinieri: pare che i due cacciatori, due signori di 60 e 70 anni, abbiano sconfinato dal territorio in cui era consentita la caccia nel tentativo di inseguire una lepre.

Nessuna delle ferite è grave

I due si sarebbero avvicinati troppo al vivaio e avrebbero aperto il fuoco nel tentativo di uccidere l'animale. La lepre, a quanto pare, è riuscita a scappare, ma alcuni pallini esplosi dai due cacciatori hanno raggiunto le due donne, ferendole. Nessuna delle due ha riportato ferite gravi, ma una di loro ha dovuto essere trasportata agli Spedali Civili di Brescia in elicottero ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. L'altra è stata invece trasportata in ospedale in ambulanza, soccorsa in codice verde.

Ritirata la licenza ai due incauti cacciatori

I due incauti cacciatori sono stati rintracciati dai carabinieri: è stata ritirata loro la licenza e sono stati sequestrati i loro fucili. I due, che hanno sparato troppo vicino a case e attività commerciali violando le regole, potrebbero rischiare anche una denuncia.