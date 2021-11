Sparatoria al Parco delle Groane a Solaro: due uomini feriti da colpi di fucile Mistero a Solaro, nel Milanese. Nella notte due uomini sono stati feriti, presumibilmente a fucilate, in circostanze poco chiare. I due, uno dei quali con precedenti per droga, sono stati soccorsi nel Parco delle Groane, ampia zona boschiva nota anche come piazza di spaccio. Entrambi sono stati operati: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Francesco Loiacono

Due uomini sono rimasti feriti a Solaro, nel Milanese, raggiunti probabilmente da alcuni colpi di fucile. La sparatoria è avvenuta nella notte tra ieri e oggi nel Parco delle Groane, vasta area boschiva che si estende sui territori di più comuni e che è anche, da diversi anni, una nota zona di spaccio all'aperto. I due feriti sono un 36enne incensurato e un 32enne con precedenti per reati legati proprio alla droga. I due, entrambi nordafricani, sono stati trovati dai soccorritori per terra, poco distanti da un'auto che era stata noleggiata da uno dei due feriti e nella quale c'erano macchie di sangue. I due uomini presentavano ferite dovute presumibilmente a un fucile a pompa: il calcio rotto di un'arma simile è stato trovato sotto la vettura e sulla scena del crimine è stato trovato anche un bossolo riconducibile a un fucile dello stesso tipo e compatibile con le ferite inferte ai due.

Nessuno dei due feriti è in pericolo di vita

I feriti sono stati soccorsi entrambi in gravi condizioni: sono stati trasportati in codice rosso nei due ospedali di Garbagnate e al San Gerardo di Monza e operati per le ferite riportate in un caso a una gamba e nell'altro a un piede. Dopo gli interventi chirurgici, per fortuna, nessuno dei due è ritenuto essere in pericolo di vita. Potrebbero essere le loro testimonianze ad aiutare i carabinieri a ricostruire quanto avvenuto: considerando il luogo e i precedenti di una delle vittime, in ogni caso, i militari dell'Arma ipotizzano che il ferimento possa essere avvenuto nell'ambito di una lite o di un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio di stupefacenti.