Cacciatori sparano a una lepre, ma feriscono due agricoltori Due cacciatori hanno colpito per sbaglio due agricoltori mentre stavano tentando di sparare a una lepre: è successo al confine tra Mantova e Modena nella mattinata di oggi, sabato 30 ottobre. I due agricoltori hanno riportato delle lievi ferite al volto e sono stati trasferiti in ospedale. Fortunatamente non versano in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Erano a caccia e stavano cercando di sparare una lepre: il loro tentativo non è però andato a buon fine. I due infatti hanno ferito due lavoratori agricoli. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 30 ottobre, al confine tra il territorio di Mantova e quello di Modena. I due fortunatamente non sono stati feriti in modo grave.

I due agricoltori feriti al braccio e al volto

Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, i soccorsi e le forze dell'ordine sono intervenute nelle campagne tra Malcantone, frazione di Sermide-Felonica nel Mantovano, e San Martino in Spino, vicino al comune di Mirandola nel Modenese. I due lavoratori erano intenti a lavorare vicino alla zona in cui due persone stavano svolgendo attività di caccia. Gli agricoltori, due uomini di 55 e 57 anni, sono stati feriti al braccio e al volto. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale Poma di Mantova. Secondo le prime informazioni, non verserebbero in gravi condizioni.

In Veneto cacciatore ferisce per errore padre e figlio

Solo alcuni giorni fa si è verificato un episodio molto simile tra le campagne al confine con la provincia di Treviso e quella di Venezia: un cacciatore ha sparato e per errore e ha colpito un padre che aveva in braccio il figlio piccolo. L'uomo, che in quel momento stava passeggiando nel giardino di casa, ha riportato una ferita al volto mentre il piccolo ha fortunatamente riportato solo delle lesioni superficiali al ginocchio. Sul caso sono state aperte le indagini dei carabinieri che cercheranno di capire se il cacciatore non fosse troppo vicino all'abitazione.