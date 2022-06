Vandali danneggiano l’auto del vicesindaco di Bareggio: già avvenuti atti intimidatori verso la sindaca È stata vandalizzata l’auto del vice sindaco di Bareggio (Milano), Lorenzo Paietta: sono stati infatti fatti dei graffi alle portiere dell’auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni vandali hanno danneggiato l'auto del vicesindaco di Bareggio, comune dell'hinterland di Milano. Il 23 giugno scorso, Lorenzo Paietta si è infatti trovato alcuni segni sulle portiere. Non è la prima volta che l'esponente è vittima di atti simili: sia nel suo caso che in quello della sindaca, si tratta del secondo episodio: "Se avete qualcosa da dirci, fatelo attraverso i canali istituzionali", ha scritto la prima cittadina Linda Colombo sul suo profilo Facebook.

La sindaca: Non ci lasciamo intimorire

Nella mattinata del 23 giugno, Paietta ha visto il vile gesto sul suo mezzo. Appena la sindaca ne è venuta a conoscenza, ha voluto condividere quanto accaduto sul suo profilo Facebook: "Dopo i due episodi ai miei danni, si tratta della seconda volta anche per lui", ha spiegato Colombo. La prima cittadina ha poi specificato che "In ogni caso, non ci lasciamo intimorire e andiamo avanti ancora più determinati".

Anche l'auto Colombo era stata vandalizzata due volte

Il primo episodio, nei confronti della sindaca, è infatti avvenuto nel maggio 2020: anche in quella occasione, era stata colpita l'auto che era stata trovata con la targa imbrattata di rosso. Stessa cosa accaduta poi a novembre 2021 quando Colombo ha ritrovato l'auto con dei graffi.

La condanna da parte della comunità

In entrambe le occasioni, è partita la solidarietà di tutti gli esponenti politici e i cittadini che avevano fermamente condannato il vile gesto. Per il momento non è chiaro se quanto avvenuto in questi giorni al vicesindaco sia imputabile allo stesso vandalo o gruppo di vandali. Non è infatti stata fatta luce sulla possibilità identità del responsabile.