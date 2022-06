Ubriachi dopo la pizzata di classe danneggiano le auto in sosta e insultano i residenti, denunciati Un gruppo di ragazzi appena maggiorenni sono stati protagonisti di alcuni atti vandalici che hanno colpito le auto parcheggiate in strada dopo la pizzata di classe.

Si sono trovati come di consueto per festeggiare la fine dell'anno scolastico mangiandosi una pizza ma la serata è finita come mai i residenti della zona si sarebbero mai immaginati. Un gruppo di ragazzi appena maggiorenni sono stati protagonisti di alcuni atti vandalici che hanno colpito le auto parcheggiate in strada.

Ubriachi danneggiato auto dopo la pizzata di fine anno

Tutto è successo a Seregno al termine della pizzata organizzata a Desio. I giovani, che volevano trascorrere la serata in centro, in preda ai fumi dell'alcol, hanno dato sfogo alla loro rabbia colpendo violentemente gli specchietti della auto parcheggiate nei pressi del locale. I rumori hanno attirato l'attenzione dei residenti che si sono affacciati alle finestre per riprendere gli appena maggiorenni. Questi, di tutta risposta, li hanno zittiti con insulti e offese pesanti prima di dileguarsi. I cittadini hanno quindi segnalato l'accaduto al numero unico per le emergenze 112. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia locale che hanno raccolto le testimonianze dei residenti tracciando un identikit dei responsabili degli atti vandalici.

Uno di loro è stato descritto come biondo e vestito con una maglia bianca e pantaloni corti, l'altro moro con un jeans chiaro e una maglia nera. I militari si sono messi allora sulle loro tracce trovandoli poco tempo dopo barcollanti per una via del centro. Fermati, sono stati trovati ubriachi e incapaci di formulare una frase di senso compiuto fino a quando, a fatica, hanno ammesso di essere i responsabili dei danneggiamenti. Entrambi incensurati, il 18enne e il 19enne protagonisti della follia post pizzata sono stati denunciati per danneggiamento aggravato di almeno quattro veicoli.