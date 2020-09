È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la bambina di 7 anni rimasta vittima di un incidente questo pomeriggio nel piccolo comune di Piateda in provincia di Sondrio. La piccola era in sella alla sua bicicletta quando, in uscita dal cancello di casa, ha impattato violentemente contro un trattore che sopraggiungeva sulla strada principale. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un elicottero che ha trasportato la bimba al pronto soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polstrada del Comando provinciale di Sondrio che hanno avviato le indagini per tentare di ricostruire l'accaduto: sembra che la bimba che da pochi mesi vive con la famiglia in via Centrale Venina a Piateda, stesse uscendo proprio dall'abitazione con la sua bici quando non si è accorta che, in quel momento, stava sopraggiungendo lungo la strada un grosso trattore.

L'impatto col mezzo è stato violentissimo e la piccola si è infilata, con la bici, fra la motrice e l'imballatrice del fieno agganciata nella parte posteriore. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato la piccola affidandola alle cure del 118: è stato un elicottero a trasportarla in ospedale a Bergamo dove le sono stati riscontrati diversi traumi, anche alle gambe. Al momento è ricoverata, vista anche la giovane età, in prognosi riservata. Sotto shock il conducente del mezzo agricolo, un giovane agricoltore del paese della Valtellina, che si è subito fermato, dopo l'incidente. Intanto gli agenti della Polstrada hanno sequestrato il pesante mezzo.