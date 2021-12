Vaccini Covid: in Lombardia 1,2 milioni hanno già fatto la terza dose, raggiunto il 91% di seconde dosi Già 1,2 milioni di lombardi hanno ricevuto la terza dose. A darne l’annuncio è stato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un messaggio su Facebook dove ha affermato anche che il 91% di cittadini ha ricevuto la seconda dose.

A cura di Simona Buscaglia

La Lombardia ha raggiunto quota 91 per cento sulle seconde dosi di vaccino. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un messaggio su Facebook, postando la foto che lo ritrae con la pagina per le prenotazioni online delle vaccinazioni anti-Covid. "Altro dato davvero importante – ha aggiunto il governatore lombardo – 1.210.000 lombardi, il 13,3%, hanno già fatto anche la terza dose. Andiamo avanti così" ha detto Fontana, che ha concluso "La Lombardia continua spedita nella campagna vaccinale, unica strada davvero efficace per continuare a evitare le restrizioni".

In Lombardia picco di prenotazioni per le terze dosi

Intanto prosegue spedita la campagna vaccinale che riguarda le terze dosi. In pochi giorni in Lombardia si è raggiunto il picco delle oltre 10mila prime dosi al giorno. L'accelerata era avvenuta già a fine di novembre e "fino a metà novembre raggiungevamo circa 2mila dosi al giorno", aveva precisato il coordinatore della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia, Guido Bertolaso, intervenuto anche durante la maratona social #stopaidubbi organizzato dalla regione. L'incremento secondo Bertolaso aveva come origine soprattutto la stretta del governo sul super green pass, ovvero il certificato verde speciale che dal 6 dicembre si otterrà solo dopo aver fatto il vaccino o essere guarito dal virus, dove non rientrano quindi quei cittadini che risultano negativi con il tampone. Molti quindi sono andati a prenotare la loro dose del vaccino anti-Covid sulla piattaforma di Poste Italiane: il super green pass sarà infatti indispensabile anche in zona bianca per entrare nei ristoranti e nei luoghi pubblici al chiuso.