Vaccinazione Covid in Lombardia, Regione studia una nuova campagna per il prossimo autunno Nuova campagna vaccinale in autunno contro il Covid-19. In Lombardia al vaglio dell’unità di crisi il piano delle varie Ats.

Immagine di repertorio

Si torna a parlare di campagna vaccinale in Lombardia, anche se con meno frenesia delle prime somministrazioni. Come riportato da Regione, in vista dell'arrivo di autunno e inverno, l’unità di crisi della Direzione regionale del Welfare, sta organizzando il piano per l'inoculazione di un nuovo richiamo. Nella fattispecie, come spiegato dal dottor Marco Magrini, questa nuova campagna riguarderà solamente i cittadini over 60, i fragili e i pazienti domiciliari.

Nuova campagna vaccinale in autunno in Lombardia

"Stiamo vagliando i piani organizzativi ricevuti dalle singole Ats", ha detto Magrini, spiegando di aver "evidenziato i punti di forza e le possibili criticità". L'obiettivo è quello di somministrare tra i 35.000 e i 60.000 vaccini al giorno a seconda della gravità della situazione e, ovviamente, della disponibilità delle dosi in arrivo che a settembre dovrebbero arricchirsi ulteriormente in termini di numeri.

L'organizzazione di Ats Insubria

I nuovi vaccini dovrebbero garantire una maggiore protezione anche contro Omicron. Per quanto riguarda Ats Insubria, Magrini ha detto che si organizzerà per "garantire tra le 5.000 e le 8.000 vaccinazioni al giorno". Tre saranno i centri di riferimento mentre in caso di emergenze verrà attivato il maxicentro di Gallarate, "sicuramente coinvolgendo anche le aziende ospedaliere limitrofe, comprese quelle dell’alto milanese", ha aggiunto il professore.

Gli ultimi dati lombardi

In Lombardia oggi è stato sfiorato il 30 per cento di tasso di positività. A fronte di 84.452 tamponi effettuati, sono stati 25.132 i nuovi casi giornalieri di Covid-19. Aumentano a 40.816 i decessi totali da inizio pandemia, con ulteriori 9 morti segnalati nelle ultime 24 ore. Aumentano poi i ricoveri in ospedale, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva.