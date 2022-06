Contagi Covid, in Lombardia il tasso di positività è alle stelle: sfiorato il 30 per cento Sale esponenzialmente il tasso di positività in Lombardia che oggi ha sfiorato il trenta per cento.

Il tasso di positività al Covid il Lombardia è alle stelle. Con i dati delle ultime ventiquattro ore si evince infatti che su 84.452 tamponi effettuati, 25.132 sono risultati positivi per una percentuale pari al 29,4 per cento del totale, in aumento dell'11,2 per cento rispetto ieri. Tra ieri e oggi in Lombardia sono stati segnalati poi 9 decessi. In totale, da inizio pandemia, le vittime in Lombardia sono state 40.816.

Ricoveri in aumento sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva

Peggiora anche la situazione negli ospedali lombardi. Nei reparti ordinari sono ricoverate 854 pazienti contro gli 837 di ieri, con un aumento dunque di 17 unità. Anche nelle terapie intensive la situazione non migliora. Nelle ultime 24 ore i degenti sono passati da 17 a 21. Il maggior numero di nuovi contagi è stato registrato a Milano con 9.212 casi, dei quali 3.779 in città. A Bergamo sono stati 1.675, a Brescia 2.700, a Como 1.327, a Cremona 700, a Lecco 871, a Lodi 521, a Mantova 998, a Monza e Brianza 2.348, a Pavia 1.544, a Sondrio 309 e a Varese 2.175.

Moratti: Indossare mascherine al chiuso

A causa del nuovo esponenziale aumento di contagi, la vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha fatto dietrofront in merito all'utilizzo delle mascherine: "Utilizzare le mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta i nostri amici e i nostri cari", ha detto la Moratti. Al momento, infatti, in Italia l'obbligo di mascherine è decaduto tranne che negli ospedali e nelle Rsa o sui mezzi di trasporto, ad esclusione degli aerei. La Moratti ha quindi sottolineato che indossare i dispositivi di protezione individuale è "una buona prassi, che continuo a raccomandare"