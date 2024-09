video suggerito

Va in clinica per un intervento al ginocchio sinistro, ma gli operano il destro: 56enne chiede risarcimento Lo scorso 23 novembre, un 56enne di Vigevano (Pavia) è stato operato al ginocchio destro in una clinica privata. All’uomo, però, faceva male il sinistro e quell’intervento inutile gli avrebbe causato un’invalidità permanente. Per questo motivo, ora chiede un risarcimento alla struttura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 56enne di Vigevano (in provincia di Pavia) lo scorso 23 novembre si era presentato all'istituto clinico Beato Matteo per un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Da diverso tempo, infatti, gli faceva male e si era rivolto alla struttura sanitaria privata per risolvere il problema. Lo specialista incaricato, però, ha eseguito l'operazione sul ginocchio destro, che in realtà era sano. "Quando gli ho fatto presente l'errore si è limitato a dirmi che l'indomani mattina mi avrebbe operato al ginocchio giusto", ha raccontato il 56enne che, invece, ha preferito firmare le dimissioni e presentarsi in un altro ospedale. Ora, però, chiede un risarcimento per il danno provocato dall'intervento inutile.

A riportare la sfortunata vicenda del 56enne è Ansa, che spiega come l'uomo, un operaio metalmeccanico, ora ha inviato una richiesta di risarcimento. L'operazione eseguita il 23 novembre dello scorso anno sul ginocchio sbagliato nella struttura sanitaria privata, infatti, gli avrebbe causato un danno biologico, ovvero un'invalidità permanente dell'8 per cento. "Quello che più mi ha dato fastidio è stato l'atteggiamento", ha raccontato il 56enne, "non ho ricevuto una parola di scuse, neanche un'email, né dalla struttura né dall'ortopedico".

Una volta firmate le dimissioni, il 56enne si era rivolto a un altro ospedale. Lì sarebbe stato sottoposto a una nuova visita per preparare l'operazione, ma alla fine gli è stato comunicato che l'intervento non era ritenuto urgente. Per ora, l'istituto clinico Beato Matteo di Vigevano non ha fornito una sua versione dei fatti.