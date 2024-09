video suggerito

Donna muore dopo due interventi per perdere peso: la Procura apre un’inchiesta La Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta sul caso di una donna di 69 anni morta dopo essere stata sottoposta a due interventi di riduzione del peso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di martedì 17 settembre una donna di 69 anni è stata ricoverata alla clinica "Beato Matteo" di Vigevano, comune che si trova in provincia di Pavia, per essere sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico per ridurre il peso. Questo sarebbe dovuta essere una semplice operazione, ma invece qualcosa è andato storto.

Dopo l'intervento, le condizioni della 69enne sono precipitate. I medici hanno quindi deciso di sottoporla ad alcuni esami per capire cosa potesse essere successo.

Al termine di questi accertamenti hanno deciso di operarla nuovamente. La donna però non si è ripresa e qualche giorno dopo il secondo intervento è deceduta. La paziente, di cui per il momento non è stata diffusa l'identità, è morta nella giornata di martedì 24 settembre. Come raccontato dal quotidiano La Provincia Pavese, i quattro figli della 69enne hanno deciso di presentare un esposto in Procura a Pavia così da segnalare un "decesso sospetto" e "accertare eventuali responsabilità mediche".

Vogliono infatti capire cosa possa essere successo e se i medici possano aver sottovalutato qualcosa. Per questo motivo, gli inquirenti hanno quindi deciso di aprire un'inchiesta per chiarire le cause della morte. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'Università di Pavia dove nella giornata di lunedì 30 settembre sarà sottoposta a un'autopsia dove saranno presenti anche i consulenti di parte.