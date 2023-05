Va fuoco un’auto all’interno di un’officina: crolla palazzina devastata dall’incendio Alcuni giorni fa un incendio è divampato in una palazzina che si trova a San Donato (Milano): l’edificio, dichiarato inagibile, è crollato nella notte di sabato.

A cura di Ilaria Quattrone

A San Donato Milanese è crollata una palazzina che, nella giornata di giovedì 11 maggio, è stata avvolta da un incendio partito da un'automobile che si trovava nell'officina sottostante. Fortunatamente all'interno dell'edificio non c'erano residenti quindi non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio, ci sarà un altro sopralluogo dei vigili del fuoco.

L'incendio partito da un'automobile

L'incendio è partito intorno alle 11.30 di giovedì da un'automobile che si trovava all'interno dell'auto-officina di via Adige, nel quartiere Certosa. Il veicolo si trovava sul ponte di lavoro e doveva essere sottoposta a una manutenzione. A un certo punto, per cause ancora da capire, è esploso il rogo. Due persone, due operai di 61 e 67 anni, hanno riportato alcune ferite: sono state infatti colpite dalla soletta del piano soffitto.

Il crollo della palazzina

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano avevano dichiarato inagibile la struttura. E infatti, come evidenziato dagli agenti della polizia locale di San Donato tramite un post su Facebook, nella notte tra sabato e domenica – precisamente alle 3 – hanno ceduto alcuni elementi strutturali della palazzina.

Sembrerebbe infatti che l'edificio è collassato al suo interno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze sulle proprietà vicine o sulla strada. Nessuno, nonostante l'enorme spavento provocato dal boato, ha riportato ferite. Sono così intervenuti, oltre agli agenti, anche i vigili del fuoco che non hanno però riscontrato ulteriori pericoli di crollo.