Va a fuoco un’auto all’interno di un’officina, ferite due persone Un’auto ha preso fuoco mentre era all’interno di un’officina di San Donato Milanese. Due persone sono rimaste ferite, in modo non grave, in seguito al crollo di una parte di soffitto.

A cura di Enrico Spaccini

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 11 maggio, a San Donato Milanese (nella Città Metropolitana di Milano) in un'autofficina di via Adige, nel quartiere Certosa. Le fiamme sarebbero partite da un'auto che si trovava sul ponte di lavoro e che doveva essere sottoposta a manutenzione. Non è ancora il motivo del rogo. Due persone sono rimaste ferite in seguito alla caduta della soletta dal piano soffitto.

L'allarme è scattato intorno alle 11:30. Sul posto, in via Adige, si sono precipitati i mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i sanitari della Croce rossa, i carabinieri e la Protezione civile.

Le fiamme, partite da un'auto presente sul ponte di lavoro nell'officina, non hanno ferito nessuno. Il personale che si trovava al lavoro in quel momento ha cercato di spegnere l'incendio. Nello stesso momento, però, la soletta dal piano soffitto è caduta travolgendo due uomini, un 61enne e un 67enne.

Entrambi sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per regolare la viabilità nell'area interessata dall'incendio. In particolare, per tutta la durata dell'intervento, è stato bloccato l'accesso alla zona per i veicoli in arrivo da via Adda. La viabilità è tornata alla normalità intorno alle 14.