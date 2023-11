Va con gli amici ad arrampicare in montagna e cade nel vuoto: 30enne soccorso in codice rosso Uno scalatore di 30 anni, residente in Valtrompia, è stato trasportato subito in codice rosso in ospedale dopo essere precipitato in montagna mentre scalava una parete di roccia con alcuni amici.

A cura di Giorgia Venturini

Si stava arrampicando su una parate di roccia ai Pilastri di Rogno in Valcamonica, in provincia di Brescia, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto per diversi metri. Tutto è accaduto verso le 12.30 nella giornata di ieri domenica 19 novembre: la vittima è un giovane climber di 30 anni, residente in Valtrompia, che è stato trasportato subito in codice rosso in ospedale a causa delle lesioni e ferite riportate dalla caduta. Il 30enne si trova ancora in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia.

A soccorrerlo poco dopo l'incidente, come riporta Brescia Today, è stato il Soccorso Alpino di Breno oltre all'elicottero, decollato da Verona: è stato allertato dagli amici che erano con il 30enne e che hanno visto il giovane precipitare davanti ai loro occhi. In poco tempo i sanitari e gli uomini del soccorso alpino sono intervenuti in suo aiuto e lo hanno trasportato in elicottero in ospedale. La speranza è che si possa riprendere il primo possibile.

In Valcamonica muore l'escursionista Marco Cirelli

In Valcamonica lo scorso ottobre aveva perso la vita Marco Cirelli: il 66enne stava facendo un'escursione sul Pizzo Badile Camuno quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato lungo un canalone. Era salito a oltre 2mila metri di quota, ma forse a causa del fondo bagnato è stato vittima del tragico incidente. Quando gli esperti del soccorso alpino lo hanno raggiunto per lui non c'era più nulla da fare.

I soccorritori sono saliti a piedi partendo dal campo base allestito al rifugio De Marie al Volano e hanno camminato per circa un'ora e mezza prima di raggiungere il corpo del 66enne. L'intervento è stato possibile solo a piedi perché a causa delle pessime condizioni meteo l'elicottero non è riuscito a decollare.