Va al cimitero per suicidarsi, poi cambia idea e accoltella un anziano a caso: arrestato Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri a Concorezzo. Si era recato al cimitero con l’intenzione di suicidarsi, ma una volta lì ha cambiato idea e ha accoltellato un anziano a caso, ferendolo gravemente.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Episodio al limite del surreale a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 64 anni si è recato la scorsa settimana al locale cimitero con l'intenzione di suicidarsi. Una volta al camposanto, tuttavia, avrebbe cambiato idea e ha deciso di sfogare la propria rabbia su un anziano incontrato per caso: lo ha accoltellato, ferendolo gravemente ed è poi andato dai carabinieri per costituirsi.

L'uomo si è costituito dai carabinieri e ha raccontato cosa aveva fatto

I militari dell'Arma di Concorezzo hanno sentito il surreale racconto del 64enne e si sono poi recati al cimitero, dove hanno scoperto che era tutto vero. Hanno infatti trovato l'anziano, un 81enne, gravemente ferito. L'uomo, nonostante due coltellate ricevute al fianco, è riuscito a spiegare che era andato a trovare la defunta moglie e stava tornando a casa in sella alla sua bici, quando era stato avvicinato da uno sconosciuto che col pretesto di sapere che ore fossero gli aveva sferrato due coltellate e si era poi allontanato.

L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo, dove si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata e in pericolo di vita. Il suo aggressore è stato arrestato dai carabinieri che hanno anche sequestrato il coltello con lama di 11 centimetri che l'uomo si era portato con sé al cimitero e col quale ha poi accoltellato il malcapitato 81enne. Ai militari dell'Arma l'arrestato ha spiegato che stava attraversando un periodo difficile a causa del divorzio e della perdita del lavoro: la depressione in cui era scivolato lo avevano indotto a pensieri suicidi, trasformatisi però in un tentativo di omicidio di uno sconosciuto.