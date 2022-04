Accoltella il vicino che poi cade dal balcone a Inveruno: è in gravissime condizioni Sembrava una lite tra vicini, ma è finita con un accoltellamento. Il ferito sarebbe poi caduto dal balcone di casa sua al primo piano di una palazzina al centro di Inveruno.

A cura di Enrico Spaccini

Sembrava una semplice discussione tra vicini. In poco tempo si è trasformata in qualcosa di ben più grave. Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due ha tirato fuori un coltello e ferito l'altro che poi è caduto dal balcone al primo piano della palazzina. È accaduto alle 14:00 del 5 aprile in via Palestro, al centro di Inveruno, sotto agli occhi degli altri vicini che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati 118 e tre pattuglie dei carabinieri di Legnano.

Prime ricostruzioni

Secondo le prime testimonianze, il ferito sarebbe un magrebino di circa 35 anni. L'uomo è stato ritrovato a terra privo di sensi. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno notato varie ferite da arma da taglio alla schiena, al petto e alla mandibola. Secondo il Giorno, due coltellate avrebbero raggiunto anche la gola e un polmone. È stato trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza, dove le sue condizioni di salute sono apparse gravissime ed è stato intubato. Non è stato ancora possibile identificare il ferito, poiché non aveva con sé documenti di riconoscimento. L'appartamento dove è avvenuta l'aggressione è in uso a un italiano 41enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per scippo. Sono ancora in corso le indagini e per il momento non è stato adottato alcun provvedimento.

Liti tra vicini

Non è di certo la prima volta che una lite tra vicini sfocia in una manifestazione di violenza o in un'aggressione fisica. Uno dei casi più recenti risale al 26 marzo. A Turate, in provincia di Como, moglie e marito sono stati accoltellati da un vicino per una questione di rumore. A Montichiari (Brescia), invece, il problema era "la musica troppo alta". La controversia, questa volta, era finita con un lancio di decespugliatore, un accoltellamento e una denuncia.