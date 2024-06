video suggerito

Va a fuoco la friggitrice della pizzeria: dipendente si ustione mentre cerca di spegnere le fiamme Un 25enne è rimasto ustionato mentre cercava di spegnere le fiamme che stavano uscendo da una friggitrice. L’incidente è avvenuto nella serata del 3 giugno in una pizzeria di Vimercate (Monza) e il locale è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

La friggitrice di una pizzeria d'asporto di Vimercate (in provincia di Monza e della Brianza) è andata a fuoco nella serata di ieri, lunedì 3 giugno. Non sono ancora note le cause dell'incendio, anche se pare certo si sia trattato di un incidente. Un dipendente di 25 anni del locale si sarebbe ustionato con l'olio bollente mentre cercava di spegnere le fiamme ed è stato trasportato in ospedale.

Erano quasi le 20 di sera del 3 giugno quando una friggitrice di una pizzeria di Vimercate ha preso fuoco. Un principio di incendio che ha allertato tutti i presenti, clienti compresi. Il primo a intervenire sarebbe stato un dipendente del locale: il 25enne si sarebbe avvicinato al macchinario e avrebbe provato a spegnere le fiamme. Durante i suoi tentativi, però, sarebbe entrato a contatto con l'olio bollente che lo ha ustionato.

Poco dopo sono arrivati da Monza con un'autopompa i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo prima che questo si potesse espandere ancora e provocare danni più estesi al locale. Alla fine, solo il fumo è riuscito a invadere i vari locali della pizzeria. La struttura è stata comunque dichiarata temporaneamente inagibile, in attesa dei controlli per la sicurezza e della bonifica.

Insieme ai pompieri, cui intervento è durato circa un paio d'ore, è arrivato anche il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il 25enne ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. I carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno raggiunto il locale in serata e si stanno occupando delle verifiche del caso.