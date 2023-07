Va a fare la spesa e lascia la Bentley aperta fuori da un supermercato: ladro trova e ruba 150mila euro Un uomo ha lasciato la sua Bentley aperta fuori da un supermercato di Monigo (Brescia): un ladro è così entrato e ha portato via oggetti per un valore di 150mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo ha parcheggiato la sua automobile d'epoca, una Bentley, nel piazzale del supermercato Italmark che si trova a Moniga, un comune della provincia di Brescia. Fin qui nessun problema, se non fosse che l'ha lasciata completamente aperta. E così un ladro è entrato con facilità all'interno dei veicolo e ha trovato oggetti per un valore di oltre 150mila euro. Sul caso indagano i carabinieri che sono alla ricerca del responsabile.

Il turista ha lasciato l'automobile nel parcheggio del supermercato

Il turista doveva fare la spesa e ha parcheggiato fuori dal supermercato che si trova in via San Giovanni. Ha lasciato l'auto aperta. Un ladro ha notato l'automobile e, senza dover sfondare il vetro del finestrino o forzare la portiera, l'ha semplicemente aperta. In questo modo nessuno ha notato movimenti strani. All'interno ha poi trovato un orologio di lusso, precisamente un Rolex, e altri oggetti di valore: si tratta di un bottino che supera i 150mila euro. Si è dileguato poco dopo e nessuno lo ha più visto.

I carabinieri hanno acquisito i video delle telecamere

Il turista è rientrato in automobile, ma non si è accorto immediatamente del furto. Solo dopo alcuni giorni, non ha più trovato i suoi preziosi all'interno della Bentley. A quel punto ha chiamato le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri della stazione che hanno ricostruito l'accaduto attraverso le parole della vittima. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono installate fuori dal supermercato. Attraverso quei filmati, sperano di poter identificare il responsabile.