Usano il furgone come ariete e sfondano la vetrina della banca: rubata la cassaforte Una banda di rapinatori ha usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina di una banca. Una volta entrati, hanno portato via la cassaforte.

Per sfondare la vetrina di un bancomat di Ubi Banca, hanno usato un furgone, utilizzato come ariete. Lanciato a tutta velocità, il vetro del punto di prelievo della banca è stato mandato in frantumi e i ladri hanno potuto così portare via la cassaforte per aprirla con calma in un luogo sicuro. Il colpo messo a segno dalla banda ha riguardato il bancomat di via dei Missaglia. All'arrivo della polizia, i ladri erano già scappati facendo perdere le loro tracce. Indagini in corso.

Tutto è successo nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 febbraio nella periferia sud di Milano. Come riportato da MilanoToday, il furgone è stato visto da alcuni testimoni mentre cercava ripetutamente di forzare la vetrina del bancomat fin quando non è riuscito a infrangerla. L'allarme è scattato quasi subito. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è stata effettuata nel giro di poco tempo: il centralino ha quindi allertato la polizia che ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. All'arrivo degli agenti, però, i ladri erano già scappati portando con sé la cassaforte della banca facendo perdere le proprie tracce.

Indagini in corso, non si conosce il valore del denaro rubato

I poliziotti hanno quindi notato la mancanza della cassaforte e avviato tutti i rilievi del caso. Perimetrata l'area che verrà ripristinata dai tecnici nei prossimi giorni. Gli agenti stanno continuando a indagare per risalire all'identità dei rapinatori mentre sono in contatto con Ubi Banca per dare un valore alla somma in denaro sottratta dalla banda.