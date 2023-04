Urtano un passeggino e scoppia una rissa in un pub: venti tifosi dell’Inter aggrediscono due clienti Un uomo ha urtato un passeggino in un pub di Milano e, per questo motivo, venti tifosi interisti lo avrebbero picchiato. Oltre lui, hanno aggredito un suo amico.

Una ventina di tifosi dell'Inter avrebbe aggredito due uomini in un pub di Milano. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, sabato 1 aprile. I tifosi si trovavano in un locale di via Procaccini, in zona Sempione, dove avevano guardato la partita Inter-Fiorentina trasmessa con il maxi-schermo. Nello stesso bar c'erano anche alcuni clienti irlandesi e inglesi che stavano festeggiando un compleanno. Intorno alle 23 è esplosa la rissa.

La dinamica

Alla base del litigio non ci sarebbe alcun questione sportiva. Sembrerebbe che a far scoppiare la discussione, sia stato un uomo irlandese di 31enne che – in maniera del tutto causale – avrebbe urtato un passeggino. I tifosi lo avrebbero così aggredito procurandogli una ferita alla testa. In totale sarebbero stati una ventina.

Dopodiché si sarebbero scagliati su un suo amico inglese, che era intervenuto per aiutarlo, e lo avrebbero ferito a una gamba. Ormai a terra e feriti, i venti tifosi sarebbero scappati. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, inviati da Areu, che hanno portato i feriti all'ospedale Fatebefratelli, in codice giallo, dove sono stati medicati. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Si cercano i responsabili

Oltre gli operatori sanitari, sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano. Gli investigatori hanno svolto i rilievi di rito. Hanno raccolto le testimonianze dei presenti e tutti gli elementi necessari a identificare i responsabili. I poliziotti hanno così aperto le indagini e nelle prossime ore si potrebbero avere maggiori informazioni e magari individuare qualcuno degli aggressori.