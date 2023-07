Urla per strada armato di spranga e minaccia i passanti: arrestato Un uomo è stato arrestato a Voghera (Pavia) dopo che è stato trovato con una spranga in casa mentre urlava e minacciava i passanti.

A cura di Ilaria Quattrone

A Voghera, comune che si trova in provincia di Pavia, è stato trovato un uomo che, armato di spranga, urlava per le vie e minacciava i passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato. L'uomo ha però aggredito i poliziotti. Per questo motivo, è stato arrestato ed è stato accusato di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di strumenti atti a offendere.

L'intervento della polizia

La volante è intervenuta dopo le richieste del numero unico per le emergenze 112: alcuni cittadini hanno infatti segnalato la presenza di un uomo che urlava in strada e che aveva con sé una spranga. Gli agenti lo hanno subito individuato, ma quando lo hanno fermato era senza arma. Gli investigatori lo hanno comunque portato in Commissariato per l'identificazione. Nel frattempo, una pattuglia ha perlustrato la via e dopo poco ha trovato il bastone. Quest'ultimo è stato posto sotto sequestro.

L'uomo ha iniziato a minacciare gli agenti

Durante le operazioni di identificazione, ha iniziato ad avere alcuni atteggiamenti ostili nei confronti degli agenti: avrebbe iniziato a minacciarli fino a ostacolare fisicamente il compimento delle procedure. Per questo motivo, quindi, gli investigatori lo hanno arrestato con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di ieri, sabato 29 luglio, si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto davanti al Tribunale di Pavia: il giudice ha così convalidato l'arresto. L'uomo è stato inoltre condannato a dieci mesi di reclusione e portato nel carcere di Pavia dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.