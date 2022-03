Uomo trovato morto nel tunnel vicino alla Stazione Centrale: sarebbe un senzatetto Il corpo privo di vita di un uomo non ancora identificato è stato trovato stamattina nella Galleria Mortirolo, a pochi passi da Stazione Centrale, luogo di riparo sfruttato dai senzatetto per ripararsi dal freddo notturno.

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 11 marzo, a Milano. Un uomo è stato trovato morto all'interno di un tunnel nei pressi della Stazione Centrale di Milano. Il triste rinvenimento, avvenuto intorno alle 9.30, nella Galleria Mortirolo. Sul posto, dopo l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia scientifica insieme ad un equipaggio di soccorritori del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare in loco il decesso dell'uomo.

Uomo trovato morto in Galleria Mortirolo: potrebbe essere un senza fissa dimora

Secondo quanto raccolto gli esperti della scientifica sono ancora al lavoro per capire le cause del decesso della persona che potrebbe essere un senza fissa dimora. In Galleria Mortirolo si sta procedendo in queste ore con gli accertamenti necessari per capire ogni aspetto dell'accaduto mentre per il momento la vittima non è ancora stata identificata. Il tunnel dove l'uomo è stato trovato privo di vita è lo stesso in cui recentemente il Comune ha operato operazioni di sgombero dei senzatetto contestate da diversi cittadini.

Clochard tornati nel tunnel dopo lo sgombero operato dal Comune

Nonostante lo sgombero e l'assegnazione di posti caldi nel mezzanino della metropolitana di Stazione Centrale, ad un mese dal blitz diversi clochard sono tornati a vivere nella galleria con ripari di fortuna per sfuggire al freddo tagliente dell'inverno milanese. Proprio le condizioni climatiche potrebbero essere tra le cause della morte dell'uomo ritrovato oggi. A Fanpage.it l'assessore Bertolè ha detto che quella dello sgombero dei clochard è stata "parte di un'operazione più complessa".