Uomo travolto e ucciso da un treno a Rescaldina: la tragedia verso mezzogiorno Un uomo di 58 anni è morto verso le 12 di oggi lunedì 16 agosto a Rescaldina alle porte di Milano. Stando alle prime informazioni, subito sono stati chiamati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Ora si indaga su quanto successo.

A cura di Giorgia Venturini

Inutili i soccorsi per salvare l'uomo

Sul posto sono intervenuti i paramedici e medici del 118 con un'ambulanza e un'automedica, Polfer e vigili del fuoco di Milano. Ma nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In base alla testimonianza del macchinista alla guida del Malpensa Express 340 diretto a Milano Cadorna, questo avrebbe cercato di avvertire dell'arrivo del treno il 58enne suonano più volte. Ma l'uomo non si è spostato. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un incidente, anche se la pista più probabile è quella di un gesto volontario. Per ora però tutto il tratto ferroviario è stato interrotto provocando non pochi rallentamenti sulla tratta tra Saronno e Busto Arsizio nord: per questo tratto sono previsti bus sostitutivi. Cancellati, poi, alcuni treni della linea Malpensa Express, i cui passeggeri sono stati reindirizzati su altri convogli. Il traffico è poi tornato regola verso le 15.

Altra vittima travolta dal treno a Pieve Emanuele

Lo scorso 21 luglio un'altra tragedia simile tra Pieve Emanuele e Locate Triulzi, in provincia di Milano. Una persona è stata investita e uccisa da un treno. A segnalare l'episodio l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) e Rfi (Rete ferroviaria italiana), che ha inviato una nota: dalle 8.50 sulla linea Milano – Tortona il traffico ferroviario è stato infatti sospeso a causa dell'incidente. I mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti a Pieve Emanuele insieme ai carabinieri, alla Polfer e ai vigili del fuoco. Anche in questo caso si pensa che la vittima si sarebbe lanciata di proposito sotto il convoglio, suicidandosi.