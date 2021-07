Persona travolta e uccisa da un treno a Pieve Emanuele, traffico ferroviario sospeso Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio: una persona ancora non identificata è stata investita e uccisa da un treno. I mezzi di soccorso sono intervenuti alle 9 e Rfi comunica in una nota che dalle 8.50 il traffico sulla Milano-Tortona è sospeso in località Locate Triulzi. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.

A cura di Simona Buscaglia

Tragedia in mattinata tra Pieve Emanuele e Locate Triulzi, in provincia di Milano. Una persona, ancora non identificata, è stata investita e uccisa da un treno. A segnalare l'episodio l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) e Rfi (Rete ferroviaria italiana), che ha inviato una nota: dalle 8.50 sulla linea Milano – Tortona il traffico ferroviario è stato infatti sospeso a causa dell'incidente. I mezzi di soccorso del 118 sono intervenuti a Pieve Emanuele insieme ai carabinieri, alla Polfer e ai vigili del fuoco. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente ma si sospetta un gesto volontario: la vittima si sarebbe dunque lanciata di proposito sotto il convoglio, suicidandosi.

Rfi organizza bus sostitutivi tra Pavia e Milano

Le forze dell'ordine hanno eseguito tutti i rilievi del caso per cercare di capire cosa possa essere successo. Intanto Rfi, come riportato in una nota stampa, ha fatto sapere che sta riprogrammando l'offerta ferroviaria evitando così ulteriori disagi ai passeggeri. In attesa che venga ripristinato il servizio, sono stati attivati dei bus sostitutivi che circoleranno tra Pavia e Milano.

Anche a Monza un uomo è stato investito e ucciso da un treno

Nemmeno un mese fa, un uomo è stato investito e ucciso da un treno a Monza. Anche in questo caso non è stato subito chiaro se l'uomo stesse attraversando i binari o se il suo sia stato un gesto volontario. La vittima, 79 anni, è stata però travolta e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo infatti è morto sul colpo. A dare l'allarme è stato il macchinista che ha avvertito immediatamente qualcosa di strano.