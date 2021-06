in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia poco dopo la mezzanotte a Monza. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno. L'episodio, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 30 giugno, all'altezza di via Visconti, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima sarebbe un uomo di nazionalità straniera di 79 anni. Non è ancora chiaro se l'anziano stesse attraversando i binari o se il suo sia stato un gesto volontario, un suicidio. Fatto sta che l'uomo è stato travolto da un convoglio partito dalla stazione di Monza e diretto ad Arcore, ed è morto sul colpo.

È stato il macchinista a dare l'allarme: inutile però l'intervento dei soccorritori

È stato lo stesso macchinista del treno a dare l'allarme: ha avvertito qualcosa di strano e ha allertato i soccorsi, indicando il luogo del possibile investimento. Un'ambulanza e un'automedica dell'Areu sono giunte sul posto, accompagnate dalla polizia ferroviaria e dai vigili del fuoco. Per raggiungere il luogo esatto della tragedia, lungo la massicciata ferroviaria, i pompieri hanno dovuto aprirsi un varco da una porta di servizio della stazione. Quando i soccorritori hanno raggiunto l'anziano travolto, tuttavia, non hanno potuto fare niente per salvarlo e ne hanno solo potuto constatare il decesso, avvenuto a causa dei gravi traumi riportati. Resta adesso da capire se si sia trattato di un suicidio oppure di un tragico incidente, che potrebbe essere stato favorito dal buio: le indagini sono in corso. Poche, considerando l'orario in cui si è verificato il tragico episodio, le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.