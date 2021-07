in foto: Immagine di repertorio

Tragedia alla stazione ferroviaria di Milano Lambrate nella nottata appena trascorsa, dove una persona, il cui genere e l'età non sono noti, è morta dopo essere stata travolta da un treno Frecciarossa. Era da poco passata la mezzanotte di oggi, lunedì 12 luglio, quando una chiamata all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia avvisava di un grave ferimento di qualcuno a seguito dell'investimento da parte del convoglio. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare niente per salvargli la vita, constatandone il decesso in loco. A Milano Lambrate, per i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria. Spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilirne le cause. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista, compresa quella che porta all'atto volontario.

Uomo travolto e ucciso a Monza

Lo scorso 30 giugno un uomo è stato investito e ucciso da un treno a Monza. Anche in quell'occasione, era da poco passata la mezzanotte quando, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, l'incidente si è consumato all'altezza di via Visconti, vicino alla stazione ferroviaria. La vittima era un uomo di 79 anni, travolta da un convoglio direttore ad Arcore. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A dare l'allarme è stato lo stesso macchinista del treno dopo aver avvertito qualcosa di strano. Agli inquirenti sopraggiunti ha comunicato il possibile punto dell'investimento. Lì, i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo. Non sono chiari i contorni della vicenda: gli agenti delle forze dell'ordine intervenuti dovranno ora accertare se si è trattato di un gesto volontario o di una tragedia causata dal buio della notte.