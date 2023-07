Uomo investito da un automobilista che poi fugge: è caccia al pirata della strada Un uomo di 46 anni è stato investito da un automobilista che è subito fuggito via: l’incidente nella serata di ieri a Corsico, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Nella tarda serata di ieri domenica 30 luglio a Corsico, paese alla porte di Milano, un uomo di 46 anni è stato investito da un automobilista che poi non si è fermato a prestare soccorso. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire, ma è certo ora che le forze dell'ordine sono alla ricerca del pirata della strada. La vittima si trova in gravi condizioni all'ospedale Niguarda: ha ferite sia al volto che al bacino. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita o no.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si trovava in via XX settembre di Corsico quando sarebbe stato investito verso le 23.20. A notarlo a terra sono stati altri passanti e automobilisti che si sono messi subito a soccorrere il 46enne. Nessun tracce invece dell'uomo che lo ha investito: è scappato subito facendo perdere le sue tracce. Sull'incidente indagano i carabinieri che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per risalire all'identificazione del pirata della strada.