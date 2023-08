Ubriaco al volante viene denunciato, ma lui continua a guidare: fermato 2 volte in una notte dalla polizia Un uomo è stato fermato dalla polizia stradale perché ubriaco alla guida. Nonostante i divieti si era rimesso alla guida: è stato subito fermato dagli stessi agenti.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo è stato fermato dalla polizia stradale per due volte nella stessa notte: aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al limite di legge. Tutto è accaduto lungo la strada statale 36 che collega Sesto San Giovanni a Lecco.

A fermare l'uomo sono stati gli agenti della polizia stradale di Monza. L'automobilista è stato fermato la prima volta verso le 3.30 di notte all'altezza di Cinisello Balsamo: già durante i primi controlli hanno trovato l'uomo positivo all'alcol test. Così gli agenti lo hanno denunciato, gli hanno ritirato la patente e hanno affidato l'auto a una persona di sua conoscenza. Ma l'uomo ha ignorato i divieti degli agenti e dopo due ore si è rimesso alla guida della sua auto.

A fermarlo ancora una volta è la stessa pattuglia a un chilometri di distanza dal precedente controllo. L'automobilista era ancora alla guida ubriaco. A questo punto gli agenti non hanno potuto far altro che sottoporre l'auto al fermo per tre mesi, mentre le sua patente sarà revocata. E ancora: l'uomo rischia una sanzione da 8mila euro.