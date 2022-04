Uomo di 52 anni tenta il suicidio: salvato dalla mamma di 84 anni e dalla polizia locale Un uomo di 53 anni ha tentato il suicidio a Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. L’uomo è stato salvato dalla madre 84enne e dagli agenti della polizia locale.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sfiorata a Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. Un uomo ha infatti tentato di togliersi la vita. Fortunatamente sul posto è intervenuta la madre di 84 anni che, allarmata dal fatto che il figlio non le rispondesse al telefono, si è precipitata nel suo appartamento e lo ha trovato. L'84enne è riuscita ad allertare immediatamente i soccorsi che sono riusciti a salvarlo.

La madre lo ha trovato privo di sensi

L'allarme è stato dato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 aprile. La signora aveva più volte provato a chiamarlo, ma non aveva avuto alcuna risposta. Spaventata dal fatto che potesse essergli successo qualcosa, intorno a mezzogiorno si è quindi recata a casa sua. Una volta entrata, lo ha trovato con un cappio attorno al collo. Glielo ha quindi tolto e poi ha poggiato il figlio a terra privo di sensi. Successivamente ha chiamato il numero delle emergenze.

L'uomo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato il proprio personale sul posto e poi ha richiesto l'intervento di alcuni agenti della polizia locale. Arrivati nel quartiere Santa Valeria, gli agenti – avendo conoscenze di primo soccorso – hanno iniziato a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare. I medici e i paramedici del 118 lo hanno poi stabilizzato e lo hanno portato all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è stato ricoverato e versa ancora, spiega il giornale MonzaToday, in gravi condizioni a causa del fatto che è rimasto per diverso motivo senza ossigeno. Per il momento non è chiaro il motivo di questo gesto estremo.