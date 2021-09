Uomo di 43 anni cade dal monopattino, ricoverato con un grave trauma cranico: era senza casco Un uomo di 43 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal suo monopattino elettrico: è successo oggi pomeriggio, giovedì 2 settembre, a Segrate (Milano). Il 43enne ha riportato un grave trauma cranico. Sulla base delle prime informazioni, sembrerebbe che – al momento dell’incidente – non indossasse il casco.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato ricoverato dopo che nella giornata di oggi, giovedì 2 settembre, è caduto dal suo monopattino elettrico. Il 43enne si trovata sulla pista ciclabile accanto alla strada provinciale Rivoltana a Segrate, comune in provincia di Milano, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra sbattendo la testa. Sul posto i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale con un grave trauma cranico.

Il 43enne non indossava il casco

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 18. Sono stati inviati in codice rosso i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un elisoccorso e un'auto medica. Dopo aver fornito le prime cure, lo hanno trasportato in codice giallo in ospedale. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale di Segrate. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", l'uomo non indossava il casco.

A Sesto San Giovanni muore un ragazzino di 13 anni

L'incidente ricorda quanto avvenuto alcuni giorni fa: il 13enne Fabio Mosca è morto a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essere caduto da un monopattino elettrico. Il proprietario, un ragazzo di 17 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Sulla base delle prime informazioni, sembrerebbe che il ragazzino abbia chiesto all'amico di provare il mezzo. Dopo averglielo prestato, il 13enne avrebbe iniziato a usarlo sulla pista ciclabile di viale Gramsci, ma senza il casco. Il giovane ha poi perso il controllo e ha sbattuto violentemente la testa. Dopo questa tragica vicenda, il sindaco Roberto Di Stefano ha firmato un'ordinanza che obbliga a chi usa i monopattini a indossare il casco.