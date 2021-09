Auto travolge un monopattino: gravissimo un uomo di 61 anni, lotta tra la vita e la morte Un uomo di 61 anni è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Legnano, in provincia di Milano. Il 61enne si trovava a bordo del suo monopattino elettrico quando, per cause ancora da accertare, è stato urtato da una macchina ed è sbalzato per diversi metri. Ha riportato un grave trauma cranico.

Un altro incidente con il monopattino. Questa volta è successo ad Arconate, comune in provincia di Milano: un'automobile si è scontrata con un monopattino elettrico lungo la strada provinciale 129. Il 61enne è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) alle 19.10 di ieri, giovedì 9 settembre. Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un elicottero. L'uomo ha riportato un trauma cranico molto grave e, stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday, lotta tra la vita e la morte. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che sia stato urtato dall'auto che lo avrebbe fatto sbalzare sull'asfalto.

Una volta arrivati sul posto e constate le sue condizioni, i medici lo hanno trasferito con un elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Quello di ieri è solo uno dei tanti incidenti che si sono verificati nell'ultimo anno. In Lombardia infatti si sono registrati, nell'ultimo anno, 1044 incidenti. Di questi 539 sono avvenuti a Milano. L'attenzione mediatica sul tema si è accesa dopo l'incidente nel quale è morto Fabio Mosca, un ragazzino di 13 anni, caduto da un monopattino. Un episodio che ha portato Regione Lombardia ad approvare una proposta di legge che chiede al Parlamento di vietare l'uso dei monopattino ai minorenni.