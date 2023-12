Uomo bloccato in auto in un sottopasso allagato per la forte pioggia: i danni del maltempo in Lombardia Un anziano di 82 anni è stato bloccato all’interno della sua auto mentre percorreva un tratto stradale allagato dalle forti piogge. Tanti i disagi provocati dal maltempo: strade chiuse in Valtellina per le forti nevicate.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi sabato 2 dicembre un anziano di 82 anni è stato bloccato all'interno della sua auto mentre percorreva un tratto stradale allagato dalle forti piogge. L'uomo infatti è stato salvato quando le ruote della sua macchina erano quasi sommerse dall'acqua nella galleria Giovanni Paolo II sulla ss42 a Berzo, in provincia di Brescia. Fortunatamente 82enne sta bene: non ha riportato nessuna ferita ed è stato salvato dall'acqua dai carabinieri giunti in pochissimi minuti sul posto.

Il Bresciano infatti nelle ultime ore è stato colpito dal maltempo così come in gran parte della Lombardia dove fino al pomeriggio di oggi la Protezione civile aveva annunciato allerta gialla per forte vento. Le piogge con il passare delle ore sono andate a diminuire, ma i danni non sono stati pochi: in provincia di Varese e di Como sono caduti alcuni alberi invadendo le strade e bloccando il traffico.

Circolazione bloccata anche in alta quota ma le nevicate. Una violenta bufera di neve ha interessato tutta la strada statale 36 verso il passo dello Spluga che per sicurezza è stata chiusa anche per le prossime ore. Chiusa anche la strada provinciale che da Morbegno sale in Valgerola a causa dell'invasione della carreggiata di detriti e fango che hanno reso impossibile il passaggio delle auto.

Il forte vento ha costretto i gestori degli impianti di scii a Chiesa in Valmalenco a chiudere le seggiovie. Le condizioni atmosferiche stanno già migliorando e domani 3 dicembre quindi sarà possibile mettersi gli scarponi e gli scii ai piedi e scendere dalle piste. Così come c'è grande attesa per l'apertura della stazione sciistica di Bobbio-Valtorta anche in questo caso prevista per domani. Le pessime condizioni meteo hanno invece convinto i gestori di Aprica a posticipare al 7 dicembre l'avvio della stagione sciistica.