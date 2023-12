Scatta l’allerta per il forte vento a Milano fino a domani 2 dicembre: “Vietato sostare sotto gli alberi” La protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per forte vento in Lombardia: fino al pomeriggio di domani 2 dicembre continuerà anche a piovere.

A cura di Giorgia Venturini

Da mezzanotte in Lombardia scatta l'allerta meteo gialla per forte vento a Milano. Lo ha diramata in queste ore il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia: il rischio ordinario proseguirà per le successive 24 ore. La protezione civile raccomanda, durante tutto il periodo di allerta, di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati. Così come evitare impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Per il 2 dicembre quindi sarà attivo il monitoraggio delle eventuali criticità.

Il maltempo continuerà anche nella prossime ore: le piogge andranno a intensificarsi con il passare del tempo quando subentrerà anche il forte vento. La protezione civile fa sapere che "l'area più interessata sarà la fascia alpina e prealpina ed in particolare la parte centro orientale tra Alta Valtellina, Valcamonica, Orobie e Prealpi Orientali dove le precipitazioni persisteranno moderate o localmente forti fino alla notte di domani 2 dicembre, mentre saranno meno intense sul comparto prealpino e alpino più occidentale". La neve è attesa sopra i 1.600/1.800 metri.

La prima fase della giornata di domani 2 dicembre sarà quindi ancora all'insegna del maltempo: le precipitazioni saranno più intense sulla fascia alpina e prealpina centro orientale. "A partire dalla tarda mattinata il flusso più secco da Nord determinerà attenuazione ed esaurimento delle piogge sulla parte occidentale della Regione, mentre nel pomeriggio anche la fascia orientale andrà incontro ad attenuazione e cessazione delle precipitazioni, assenti ovunque dal tardo pomeriggio", precisa ancora in una nota la protezione civile.