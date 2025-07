Uomo accoltellato per strada con una mannaia a Milano: denunciato un 34enne

(Archivio)

Una delle scorse notti a Milano un uomo di 31 anni è stato accerchiato e accoltellato con una mannaia, un grosso coltello con la lama larga e piatta. Uno dei presunti aggressori, un 34enne, è stato indagato per lesioni aggravate in concorso. Gli altri responsabili, invece, per il momento rimangono ignoti.

Tutto è successo nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 luglio, poco prima all'1:00, in viale Omero, nel quartiere Corvetto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 31enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone che poi gli avrebbero sferrato numerose coltellate in diverse parti del corpo, utilizzando anche una mannaia.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno fornito una prima assistenza medica al 31enne, che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'accaduto è intervenuta anche la Polizia, che ha effettuato tutti i rilevi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accoltellamento e individuare i responsabili. Gli agenti hanno denunciato per lesioni aggravate in concorso un 34enne, che potrebbe essere uno dei presunti aggressori. Gli altri membri del gruppo non sono ancora stati identificati.