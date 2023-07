Uomo accoltellato fuori dalla porta di casa: si cerca l’aggressore Nella serata di ieri martedì 25 luglio un uomo è stato accoltellato mentre stava rientrando nella sua casa di Brescia: la vittima è stata subito soccorsa, fortunatamente non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato al torace nella serata di ieri martedì 25 luglio. I carabinieri sono al lavoro per cercare di capire nel dettaglio quanto accaduto: al momento per certo si sa che il 62enne è stato colpito mentre stava entrando in casa.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno, dopo aver stabilizzato l'uomo sul posto, lo hanno trasportato all'ospedale Civile di Brescia. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita, le sue lesioni non sarebbero profonde. Dall'ospedale è stato dimesso poche ore dopo con una prognosi di alcuni giorni. Ora i carabinieri, sentita la vittima, cercheranno di ricostruire quanto accaduto e dare la caccia all'aggressore.