Uomo accoltellato alla gola, trovato in una pozza di sangue: è in gravi condizioni Un uomo di 38 anni è stato gravemente ferito alla gola a Milano: è stato trasferito d’urgenza in ospedale. La polizia cerca i suoi aggressori.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato in una pozza di sangue, l'uomo di 38 anni trasferito d'urgenza in ospedale nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 giugno 2022 a Milano. Il 38enne, nonostante la ferita profonda, è stato trovato cosciente. Una volta ripreso, potrà fornire un quadro più chiaro di quanto accaduto. Sul posto anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Trasferito in codice rosso al San Raffaele: è grave

L'uomo – di cui al momento non si conoscono le generalità – è stato trovato in via Ruggero Leoncavallo, in zona Loreto. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta con un'ambulanza e un'auto medica. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, i medici e i paramedici del 118 hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni restano gravissime e per il momento non è chiaro se sarà sottoposto anche a un intervento chirurgico.

Si cercano i responsabili: i rilievi affidati alla polizia

Considerata la profonda ferita da arma da taglio, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato. Gli investigatori, insieme ai colleghi della Scientifica, hanno svolto i rilievi e stanno cercando di capire cosa possa essere successo. Per il momento non sembrerebbero esserci testimonianze che possano far luce su questa misteriosa aggressione. Gli inquirenti, insieme agli agenti, sono quindi alla ricerca di tracce che possano far risalire al responsabile o al gruppo di responsabili. Non si esclude alcuna ipotesi: dalla rapina finita male a qualsiasi altro movente che possa aver portato a questo gesto.