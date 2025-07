Un’auto travolge due moto, un morto e 3 feriti: positiva all’alcol test la 47enne alla guida

È risultata positiva all'alcol test la 47enne che era alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso Edoardo Vezzoli lo scorso 19 luglio a Solto Collina, in provincia di Bergamo. La donna è indagata per omicidio stradale aggravato.

Secondo quanto emerso dalle indagini, lo schianto si sarebbe verificato qualche minuto dopo le ore 17:00 sul tratto della strada provinciale 77 che prende il nome di via Foresti e collega Solto Collina all’ex statale del Tonale. Dopo aver lasciato il lago d'Endine, la comitiva di moto, aperta da Vezzoli e la moglie Paola Ranghetti, si è messa in marcia verso il lago d'Iseo. Erano già nel territorio di Solto Collina quando, dopo una curva, le tre moto hanno incrociato una Mercedes nera che viaggiava in direzione opposta alla loro ma che, imboccato il tornante, si è trovata nella loro stessa corsia.

È allora che l'automobile ha travolto la prima moto, la Honda Ncx 750 su cui viaggiavano Vezzoli e la moglie e, in parte, anche la seconda, una Vespa rossa sulla quale viaggiavano due persone che sono rimaste infortunate in modo lieve. Illesi, invece, i passeggeri sulla terza moto della comitiva, una Benelli 500 che è riuscita a fermarsi in tempo. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Vezzoli, morto sul colpo in seguito allo schianto. Nel mentre, la moglie è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.

Insieme ai medici e ai paramedici sono giunte sul posto anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per accertare tutte le responsabilità del caso. Stando a quanto riferito, la 47enne alla guida della Mercedes, indagata per omicidio stradale aggravato, è risultata essere positiva all'alcol test con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi/litro.