Un’auto perde una ruota all’improvviso e si schianta contro un furgone a Covo: feriti i due conducenti Un 47enne e un 54enne sono stati trasportati in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto a Covo (Bergamo) nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno. L’auto guidata dal primo ha perso una ruota e si è schiantata contro il furgone del secondo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'auto finita fuori strada a Covo dopo aver perso una ruota (foto da vigili del fuoco)

Un 47enne è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 14 di oggi, sabato 22 giugno, lungo la strada statale Soncinese nel territorio comunale di Covo, in provincia di Bergamo. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti, pare che la Peugeot che stava guidando abbia perso all'improvviso una ruota, cosa che lo ha fatto sbandare. Il conducente avrebbe provato a fermarsi, ma non è riuscito a evitare l'impatto frontale con il furgone che stava arrivando in direzione opposta. Il 47enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto è avvenuto pochi metri prima dell'arrivo alla rotonda che conduce al McDonald's, poco fuori Covo. Non è ancora chiaro il motivo, ma una ruota si sarebbe staccata dalla Peugeot rendendo l'auto inguidabile. Il 47enne che si trovava al volante avrebbe comunque provato a mantenere il controllo della vettura e a frenare, ma in quel momento stava sopraggiungendo sull'altra corsia un furgone guidato da un uomo di 54 anni e lo scontro è stato inevitabile. Per l'impatto, la Peugeot è finita sul campo accanto alla strada.

Pochi minuti dopo sono arrivate sul posto due ambulanze e due automediche inviate dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza insieme ai mezzi dei vigili del fuoco partiti da Romano di Lombardia. I sanitari hanno prestato le prime cure al 47enne prima di trasportarlo in codice rosso all'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non tali da essere in pericolo di vita. Pare che abbia riportato solo la frattura del bacino.

Anche il conducente 54enne del furgone è stato trasportato al pronto soccorso, ma in codice verde per alcune lievi contusioni. Su quanto accaduto lungo la Soncinese indagheranno i carabinieri del Comando provinciale di Bergamo. La prima cosa che dovrà essere chiarita è perché quella ruota si è staccata dall'auto.