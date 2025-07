Un’auto la travolge mentre fa jogging a Poncarale: morta a 48 anni Monica Pasolini

(immagine di repertorio)

Una 48enne è deceduta questa mattina, sabato 19 luglio, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Poncarale (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora la donna, Monica Pasolini, sarebbe stata travolta da un'auto mentre faceva jogging a bordo strada in una via di campagna. Sul posto sono intervenuti i sanitari con la massima urgenza, ma al loro arrivo hanno dovuto constatare il decesso sul posto della 48enne. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un giovane di 30 anni. L'automobilista è stato sottoposto all'alcoltest che avrebbe dato risultato negativo. Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono ancora in corso.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 7 del 19 luglio lungo la strada provinciale 22, in particolare nel tratto che collega Poncarale e Capriano del Colle e che prende il nome di via Mazzini. Pasolini, residente proprio a Capriano del Colle, pare che stesse facendo jogging a bordo strada, in una zona di campagna, quando un'auto l'ha travolta. Non è ancora stata accertata la dinamica di quanto accaduto, né tantomeno le cause dell'incidente.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato subito sul posto i soccorsi con l'ambulanza di Flero Soccorso e l'automedica. I sanitari avrebbero provato a rianimare la 48enne, ma hanno dovuto constatarne il decesso prima del trasporto in pronto soccorso. Pasolini lascia il marito e un figlio.

Gli accertamenti sull'incidente sono stati affidati alla polizia locale e ai colleghi della stradale. Il 30enne che guidava l'auto è stato sottoposto all'alcoltest, che avrebbe dato risultato negativo. Solo dopo che la dinamica sarà ricostruita, l'autorità giudiziaria potrà decidere come procedere.