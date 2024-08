video suggerito

Un'auto gli taglia la strada e lo travolge: motociclista di 77 anni ricoverato in gravi condizioni A Lonate Pozzolo (Varese) un 77enne in sella a uno scooter si è scontrato con un'auto che gli avrebbe tagliato la strada. Le condizioni dell'anziano sono gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 77enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 agosto, a Lonate Pozzolo (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito, l'anziano si trovava in sella a uno scooter quando, per motivi ancora non chiari, si è scontrato contro un'auto che gli avrebbe tagliato la strada. I sanitari del 118 sono intervenuti con la massima urgenza e lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente all'altezza di via Vittorio Veneto

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15:15 del 16 agosto, lungo la statale 527, la strada che collega Lonate Pozzolo a Oleggio. Arrivato all'altezza di via Vittorio Veneto, il 77enne in sella al suo scooter si è scontrato con una Toyota Yaris.

Stando a quanto ricostruito finora, l'anziano si stava dirigendo a casa, a Busto Arsizio, e stava viaggiando a velocità moderata. Ad un certo punto, l'auto gli avrebbe tagliato la strada facendolo sbalzare sull'asfalto. L'impatto è stato violento e il 77enne sembrerebbe aver battuto con violenza lo sterno sull'asfalto. Per diversi minuti, infatti, avrebbe perso i sensi anche a causa di un importante trauma cranico.

La corsa in ospedale e le indagini dei carabinieri

Poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Dopo averlo stabilizzato sul posto, i sanitari hanno provveduto a trasportare d'urgenza il 77enne all'ospedale San Gerardo di Monza.

Nel frattempo, i carabinieri di Busto Arsizio, coordinati dal pm di turno Roberto Bonfanti, hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente e ora stanno lavorando per accertare la dinamica di quanto accaduto. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro.