Una mucca incinta cade in un dirupo, i Vigili del Fuoco riescono a salvarla con l’elicottero Salvata di vigili del fuoco una mucca incinta finita in un dirupo: è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La mucca Valentina

Era caduta in un dirupo e si era già accasciata a terra, dopo essere caduta in un dirupo. Così la mucca Valentina aveva perso le speranze di salvarsi e di salvare il cucciolo che portava in grembo. Ma fortunatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, con l'ausilio dell'elicottero, l'hanno salvata.

Salvata la mucca Valentina

I pompieri della squadra Saf, specializzati nelle missioni speleo alpino fluviali, sono riusciti a salvare la mucca Valentina che nella giornata di venerdì 12 agosto è caduta in un dirupo ai Piani Resinelli, in provincia Lecco,

Stremata dalla caduta e dalle contrazioni, dovute all'essere incinta, la mucca si era accasciata a terra e si stava lasciando morire, dopo essere finita in una zona da cui era impossibile risalire.

Leggi anche Mucca assetata cade nella piscina di una casa privata, salvata dai vigili del fuoco

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Così i Vigili del Fuoco si sono calati nel dirupo e l’hanno imbragata con una apposita rete. Quindi l’elicottero Drago 153, decollato da Malpensa, l'ha tirata su nonostante il peso e portata in salvo.

Ad attenderla c'era, oltre al proprietario, un veterinario per curarlo ma soprattutto perché la mucca Valentina era ormai prossima al parto.

Grazie all'intervento dei pompiere è quindi stata salvata, insieme al suo vitellino.