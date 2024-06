Una madre denuncia il figlio nel Milanese: la donna era vittima di violenze psicologiche e fisiche

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Il coraggio di una madre di denunciare il figlio. Era vittima di violenze fisiche e psicologiche da troppo tempo la 59enne che, nei giorni scorsi, ha sporto denuncia nei confronti del figlio 30enne agli agenti della Polizia locale di Senago, alle porte di Milano. Ora, per la donna è in corso l'iter giudiziario che prevede la sua messa in sicurezza, evitando che rimanga nella stessa abitazione con il figlio. Nel frattempo, la Magistratura dovrà decidere che misure adottare nei confronti del 30enne.

L'ennesima aggressione è avvenuta lo scorso giovedì nel tardo pomeriggio. La donna è arrivata al pronto soccorso di Garbagnate Milanese e ha raccontato che veniva da tempo maltrattata fisicamente e psicologicamente dal figlio. Tra l'ospedale e la polizia locale di Senago si è subito creata una rete che ha portato all'attivazione delle procedure necessarie.

Prima, l'aggressore è stato ricoverato in modo coatto dall'ospedale, poi, dopo aver ascoltato le testimonianze della signora aggredita, gli agenti hanno fatto sì che la donna sporgesse denuncia. Infine, è stato attivato l'iter giudiziario previsto dal "codice rosso" mettendo in atto tutte le cautele per evitare che la 59enne rimanesse nella stessa casa con l'uomo. Nei suoi confronti, invece, bisogna aspettare che la magistratura decida quali misure adottare in questi casi.

Stando al racconto della donna, le violenze sono iniziate a causa di comportamenti non condivisi e di incompatibilità di carattere che, col tempo, sono sfociati in situazioni impossibili e di violenza (come riporta il quotidiano Prima Milano Ovest). Ora la priorità è che la donna sia al sicuro dal suo aggressore.