video suggerito

Una donna muore investita da una macchina mentre attraversa la strada: sotto shock l’automobilista Una donna è morta investita da un’auto mentre stava attraversando la strada a Calolziocorte, in provincia di Lecco. La macchina stava facendo manovra a un incrocio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Terribile incidente nella sera di ieri 10 dicembre a Calolziocorte, in provincia di Lecco. Una donna è morta investita da un'auto mentre stava attraversando la strada. La quarantenne della guida della macchina è stata soccorsa perché sotto shock.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la donna, una pensionata di 80 anni, era scesa dal marciapiede e stava attraversando la strada che si trova al confine tra i comuni di Calolziocorte e Vercurago, in provincia di Lecco. La pensionata è stata travolta da un'auto in manovra di svolta: tutto sarebbe accaduto vicino a un incrocio.

Subito sono scattati i soccorsi ma purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare. L'automobilista invece è stata soccorsa in preda a uno stato di shock. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale: spetterà loro ricostruire quanto accaduto nel dettaglio.